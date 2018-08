Model mit Down-Syndrom rockt die Fashion Week

Für Marian Avila aus Spanien wird am 8. September ihr größter Traum wahr: Das Model wird bei der Fashion Week in New York über den Laufsteg marschieren.

Ein ganz besonderer Moment, der zeitgleich auch in die Geschichte eingehen wird! Denn sie wird die erste Spanierin sein, die mit Down-Syndrom auf der berühmten Modeschau zu sehen sein wird.

Bereits vor zwei Jahren hat Marian ihre Model-Karriere begonnen. Im September folgt nun ihr erster großer Auftritt auf internationaler Bühne.

Marian läuft für Designerin Talisha White

Die 21-Jährige wird für Designerin Talisha White laufen. Die Modeschöpferin kämpft für Inklusion und die Stärkung der Frauenrechte.

Wie es genau zu der Einladung auf der Fashion Week in New York gekommen ist und was Marian selbst dazu sagt, sehen Sie im Video oben.

