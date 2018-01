Meghan Markle probiert Brautkleider an

Seit Prinz Harry und Meghan Markle ihre Verlobung und kurz darauf den Hochzeitstermin bekannt gaben, wird über das Hochzeitskleid der 36-jährigen Schauspielerin gemunkelt.



Designerin Inbal Dror aus Tel Aviv will eine Anfrage bekommen haben und hat bereits erste Skizzen veröffentlich. Jetzt hat Royal-Reporter und Biograf Omid Scobie in einem Interview mit BBC-News verraten, dass die zukünftige Braut ihre Freundin und Braut-Stylistin Jessica Mulroney von Toronto nach London einfliegen ließ. "Dort gab es ein Top-Secret-Fitting mit dem geheimen Designer im Kensington Palace", so der Experte.

Entschieden hätte sich die Verlobte des 33-jährigen Prinzen aber noch nicht.

(kiky)