Diese hippen Mini-Bags wollen wir jetzt haben!

Egal ob City-Trip oder an den Strand: Wer hat nicht die Hände für all die wichtigen Dinge frei? Deswegen sind die Mini-Taschen derzeit auch heiß begehrt. Mit einem langen Riemen ausgestattet, lassen sie sich quer über den Körper tragen - was auch Diebstähle erschwert.

Zwar muss man sich auf das wichtigste (Smartphone, Kreditkarte und Schlüssel) beschränken - aber mal ehrlich: Mehr braucht man doch eh nicht! Wie eine Redakteurin der "Vogue" herausgefunden hat, stellt die Limitierung auf wenige Dinge das eigene Leben nicht auf den Kopf, sondern erleichtert es, wie sie in ihrem Selbstversuch schreibt.

Quietschvergnügt und bunt geht es damit durch den Rest-Sommer, der uns jetzt noch einige warme Tage bescheren wird.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mia)