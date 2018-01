Mirjam Weichselbraun zeigt sexy Opernball-Robe

Am 8. Februar 2018 findet mit dem Wiener Opernball wieder der Höhepunkt der Ballsaison in den ehrwürdigen Hallen der Staatsoper statt. Wie schon in den vergangenen Jahren führt auch heuer wieder die österreichische Moderatorin Mirjam Weichselbraun die ORF-Zuseher durch die rauschende Ballnacht - und ein Geheimnis wurde bereits gelüftet:

Umfrage Was sagen Sie zu dem Kleid? Toll, wie immer!

Schöner als in den vergangenen Jahren.

Mir haben andere Roben von ihr besser gefallen.

Schrecklich!

Mir egal.

Die 36-Jährige wird in einer großen, aber schlichten Robe mit auffälligem Dekolleté des österreichischen Star-Designers Jürgen Christian Hoerl vor der Kamera stehen.

Gepostet hatte das Foto - zurecht voller Stolz - der Modeschöpfer selbst.

(kiky)