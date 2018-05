Nach Gaia's Ark kommt die erste Schuhkollektion

Sagt Ihnen der Name "Cult Gaia" etwas? Vielleicht aber "Gaia's Ark" oder einfach nur die Stickwörter "Kulttasche", "Bambus", "Instagram" und "Sommer 2018"?

Ganz richtig, denn diese vier Wörter beschreiben die Bambustasche des vergangenen Sommers, die nahezu jeder Influencer auf mindestens einem Instagram-Foto in der Hand hielt, am besten. Genau so erreichte die "Gaia's Ark", eine halbmondförmige Tasche aus Bambusstäbchen, des Labels "Cult Gaia" mit Sitz in Los Angeles einen Kultstatus, wie sonst kaum etwas.

Agate Gaia’s Ark in Small ❤️ Ein Beitrag geteilt von CULT GAIA (@cultgaia) am Feb 17, 2018 um 10:38 PST

Jetzt hat Cult Gaia gemeinsam mit Net-A-Porter seine erste Schuhkollektion lanciert - allerdings nicht aus Bambus, sondern aus feinstem Leder.

Kleine Kunstwerke

Passend zur "Ark"-Tasche, die Designerin Jasmin Larian nach fünf Jahren zum Durchbruch verhalf, ist die Kollektion für die Füße überwiegend in Pastelltönen wie Nude, Cremeweiß und Hellgelb gehalten. Der Mule Alia erinnert mit seinen filigranen, geometrisch angeordneten Bändern sofort an die Kulttasche. Auffällig sind auch die Absätze in Form von kleinen Kugeln oder Säulen, wie beim Mule Sage.

Der Absatz der Riemchen-Sandalen Luna wurde hingegen aus Bambus gefertigt und ist damit auch das teuerste Modell der Kollektion.

Ganz ohne Absatz kommt hingegen die Sandale Sienna aus geflochtenem Raffia-Bast aus und erinnert nicht weniger an ein Kunstwerk, als die anderen Schuhmodelle oder die inzwischen weltberühmte Tasche.