So giftig und langsam trocknend ist Nagellack

Wer hat heute noch Zeit? Schon gar nicht für ewig lange Beauty-Rituale oder Minuten lang darauf zu warten, bis der Nagellack endlich trocken ist. Diese Zeitnot wollte die Schönheitsindustrie natürlich nicht auf sich sitzen lassen und erfand kurzerhand "schnell trocknende" Nagellacke und Produkte, die den Lack innerhalb von Sekunden aushärten lassen sollen - so zumindest die Theorie.

Denn, wie ein Test des VKI (Verein für Konsumenteninformation) jetzt zeigt, ist das alles nur Humbug. Gestestet wurden insgesamt 18 dieser Quickdry-Produkte. Und das Resultat ist ernüchternd: 17 Artikel wurden mit weniger oder nicht zufriedenstellend beurteilt, nur eine Produkt wurde als durchschnittlich anerkannt.

Gebrochene Versprechen

Der VKI testete 4 „schnell trocknende“ Nagellacke, 7 Sprays, 6 Tropfen und 1 aufzupinselnde Flüssigkeit, die alle den frisch aufgetragenen normalen Nagellack schneller zum Trocknen bringen sollen. Die Produktaufschriften sprachen von konkreten Trocknungszeiten wie „nur 40 Sekunden Trocknungszeit“ oder vagen wie „trocken in Sekunden“.

Diese Versprechungen konnten aber alle nicht eingehalten werden. Laut VKI waren alle Produkte von Sekunden minutenweit entfernt. Ein Nagellack brauchte statt 40 Sekunden zum Trockenwerden mehr als eine Minute länger – und war damit der Schnellste. Die meisten Erzeugnisse bewirkten jedoch selbst nach 2 Minuten noch immer keinen ausgehärteten Nagellack.

Bedenkliche Inhaltsstoffe

Dabei ließ nicht nur die Qualität zu wünschen übrig: In 11 von den 18 getesteten Produkten waren außerdem bedenkliche Inhaltsstoffe zu finden. Viele dieser Substanzen stehen im Verdacht, gesundheitliche Schäden zu verursachen. Bei 7 untersuchten Produkten waren die Inhaltsstoffe außerdem gar nicht ersichtlich, sie waren weder am Produkt noch im Geschäft ausgewiesen.

