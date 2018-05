Naomi Campbell bleibt die Königin des Laufstegs

Bereits zum 13. Mal schickte Naomi Campbell während der Filmfestspiele in Cannes Models und Prominente für den guten Zweck über den Laufsteg. Das Motto 2018: "Race to Equality", sprich Gleichberechtigung, und da passt es, dass die Erlöse ihrer "Fashion For Relief"-Veranstaltung diesmal unter anderem an die Organisation Save the Children und an die Time's-Up-Initiative gehen.

Ein wichtiges Thema, für das sie unter anderem Winnie Harlow und Bella Hadid gewinnen konnte, hinter denen sich die 47-Jährige übrigens nicht verstecken braucht.

Allerdings schockte Campbell ihre Fans laut "Mail Online" auch mit einer Bemerkung über ihre lange Karriere: "Ich weiß nicht, ob ich viel länger laufen kann, es sind 32 Jahre." Es sei ihr eine Ehre, auf dem Laufsteg zu stehen, sie würde es aber auch lieben, wenn die jüngere Generation damit weitermacht und sie im Publikum sitzen und zuschauen könnte.