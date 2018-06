Neben der Queen: Ganz neue Seiten von Meghan

Kaum ist Prinz William nicht dabei, schon hält sich die frischgebackene Herzogin von Sussex an alle royalen Stilregeln: Bei ihrem ersten Auftritt alleine an der Seite von Queen Elizabeth II. zeigte Herzogin erstmals nicht ihre nackten Schultern, sondern hatte in einem beigen Wollkleid mit kurzem Cape aus dem Hause Givenchy alles richtig gemacht.

Die 36-Jährige war mit der Großmutter ihres Mannes im royalen Zug in den Nordwesten Englands gefahren, um die neue Mersey Gateway Bridge, ein Milliardenprojekt, das die Städte Runcorn und Widnes verbindet, zu eröffnen.

(kiky)