Netz lacht über Meghans Wimbledon-Outfit

Da zeigen sich Herzogin Kate und Herzogin Meghan endlich einmal gemeinsam und in aller Harmonie in der Öffentlichkeit und schon wird wieder gelästert. Während dieses Mal aber nicht die zwischenmenschliche Beziehung der Schwägerinnen im Fokus lag, war es das Outfit der frischgebackenen Herzogin:

Um ihre Freundin, die Tennis-Spielerin Serena Williams, im Wimbledon-Finale der Frauen zu unterstützen, wählte sie eine weiß-blau gestreifte Ralph Lauren-Bluse, gepaart mit weißen Hosen. Klingt eigentlich nicht verkehrt, würde das Outfit nicht an jenes von Wimbledons Linienrichterinnen erinnern.

Das tagen, ebenfalls von Ralph Lauren entworfen, ein blau-weiß gestreiftes Hemd sowie einen weißen Rock oder eine weiße Hose.

Meghan looks super-chic, but also a little bit like a #Wimbledon line judge? https://t.co/hUxf0Cy5OG pic.twitter.com/XfcDZrWreC