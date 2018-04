Neue dm-Strategie: So sieht es in Österreich aus

In Deutschland sorgt eine Meldung über den beliebten "dm - Drogerie Markt" derzeit für viel Wirbel: Das Unternehmen möchte zahlreiche Produkte aus den Regalen verbannen. Der Grund: Eine neue Strategie, nach der die Drogerie-Kette verstärkt auf Markenartikel und Eigenmarken setzt.

Nur Deutschland betroffen

Davon ist allerdings nur Deutschland betroffen. In den österreichischen Drogeriemärkten soll alles beim Alten bleiben. Nicht zuletzt, weil viele der betroffenen Marken in Österreich gar nicht erhältlich sind, so das Statement von Seiten des Konzerns.

(kiky)