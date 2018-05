Neuer Beauty-Trend: Brustwarzenkorrektur

Feste Brustwarzen, die unter hauchdünnen Tops erhobenen Hauptes thronen. Diesen Look macht Kendall Jenner jetzt zum neuen Trend, der bei vielen Frauen mit einem Beauty-Eingriff einhergeht. Tatsächlich berichten ästhetische Dermatologen und Chirurgen in New York City, dass immer mehr Frauen den Wunsch nach harten Brustwarzen äußern und Kendall Jenner gleich als Vorbild nennen.

Möglich ist dies mit zwei unterschiedlichen Methoden:

Nippelaufspritzung

Hyaluronsäure kann als Füllstoff direkt in die Brustwarze injiziert werden, verleiht ihr Volumen und lässt sie so unter festen Stoffen erkennbar werden. Die Behandlung dauert, wie bei den Lippen - 30 Minuten. Die Kosten liegen bei etwa 600 Euro, und der Effekt soll bis zu zwei Jahre halten.

Mini-Implantate

Auch Mini-Implantate können in der Brustwarze eingesetzt werden. Ein minimaloperativer Eingriff. Darren M. Smith, ein in New York City zertifizierter plastischer Chirurg, empfiehlt diese Variante im Gespräch mit Allure: "Ich würde Patienten generell auf die biokompatible Implantat-basierte Lösung verweisen. Wir haben hier mehr Kontrolle über den Eingriff, und das insbesondere mit Blick auf die hochsensible Anatomie des Brustbereichs." Er fürchtet, dass Injektionen in der Brustwarze schneller zu Komplikationen führen können, beispielsweise zu Verletzungen der Milchdrüse.

Immer mehr

Nicht selten bleibt es bei einer Brustwarzenkorrektur. Die Mediziner berichten, dass Patienten im Zuge der Behandlung sich weitere Eingriffe wünschen. Dazu zählen eine Verkleinerung oder Vergrößerung der Areolen, sprich des Brustwarzenhofs, oder eine Veränderung von dessen Farbe und Form.