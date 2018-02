Neues Markierungssystem soll Fakes ein Ende setzen

Der unbeabsichtigte Kauf von gefälschten Markenprodukten ist für den Käufer ärgerlich und beschert den Herstellern wirtschaftliche Verluste in Millionenhöhe. Doch damit könnte dank dänischen Forschern bereits nächstes Jahr Schluss sein.

Seltene Erden, was ist das?



Bei dem Ausdruck Seltene Erden handelt es sich genau genommen um eine Abkürzung. Eigentlich heissen die Stoffe «Metalle der Seltenen Erden». Entdeckt wurden sie Ende des 18. Jahrhunderts in Schweden. Sie kamen in seltenen Mineralien vor und wurden als Oxide (Sauerstoffverbindung, früher auch «Erde» genannt) isoliert. Daher stammt der Begriff.



Die Seltenen Erden sind für viele Schlüsseltechnologien unentbehrlich und kommen etwa bei der Produktion von Mobiltelefonen, Computer-Chips oder Flachbildschirmen zum Einsatz. Verwendung finden sie auch in Batterien, Hochleistungs-Magneten, Glasfaserkabeln, Katalysatoren oder Energiesparlampen. Es handelt sich um Elemente im Periodensystem wie Scandium, Yttrium, Indium, Thallium oder Lanthan.



Die Stoffe an sich sind nicht speziell selten, einige kommen sogar häufig vor. Die grössten bekannten Vorkommen liegen in China.

So funktioniert die Überprüfung



Nach der Markierung eines Produkts fotografiert es der Hersteller auf den entsprechenden Wellenlängen, sodass die Seltenen Erden aufleuchten. Das Muster wird so dokumentiert und in einer Datenbank gespeichert.



Möchte der Kaufinteressent nun wissen, ob es sich bei dem gewünschten Produkt um ein Original handelt, kann der Verkäufer die gescannte Markierung auf dem Produkt mit der in der Datenbank abgleichen: Wenn es keine hundertprozentige Übereinstimmung gibt, ist das Produkt eine Fälschung.