Stars stehen auf diesen einen Mann

Wenn Nicolas Ghesquière seine Resort Collection 2019 für Louis Vuitton präsentiert, dann kommen die Stars in Scharen: Sienna Miller, Jennifer Connelly, Lea Seydoux, Emma Stone und viele mehr nahmen in der ersten Reihe des Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence in Südfrankreich Platz.

Zu sehen bekamen sie Blusen und Kleider, aus mehreren Schichten, Blazer, deren Taillierungen und Revers wie zufällig erschienen und Sneaker-Stiefel, die eine neue Art Schuh-Kategorie erschaffen und das Potenzial haben DER neue Schuhtrend zu werden.

Louis Vuittons Resort 2019 Kollektion