Nivea Soft Creme besser als teure Konkurrenten

Eine neue Studie hat jetzt bewiesen, dass ein teures Beauty-Produkt nicht unbedingt nicht unbedingt auch das Bessere sein muss: Die Macher der britischen BBC-Serie "The Truth About ..." wollten wissen, ob die drei in Großbritannien meistverkauften Feuchtigkeitscremen auch wirklich halten was sie versprechen.

Dafür testete Doktor Simon Danby an der University of Sheffield die jeweiligen Produkte der Marken Nivea, Clinique und Embryolisse an 25 Probanden, die in drei Gruppen unterteilt wurden. Eine Testgruppe musste die NIVEA Soft Intensive Feuchtigkeistpflege um 1,80 Euro pro 100 ml auftragen, die zweite Gruppe bekam die Clinique Dramatically Different Feuchtigkeitslotion um 27 Euro pro 100 ml und die restlichen Teilnehmer schmierten mit dem Embryolisse Lait-Crème Concentre Nourishing Moisturizer um 49 Euro pro 100 ml.

Überraschendes Ergebnis

Die Haut der Probanden wurde vor und nach der Verwendung der Feuchtigkeitscremen mit entsprechenden Geräten gescannt, mit dem überraschenden Ergebnis: keines der getesteten Produkt veränderte die Haut der Probanden in irgendeiner Weise.

Allerdings sagte die Nivea-Gruppe - im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern - aus, zumindest das Gefühl zu haben, dass sich das Hautbild gebessert habe.

