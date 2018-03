Orsay erstrahlt in neuem Glanz

Unter dem Motto „My Fashion Connection“ eröffnet der deutsche Fashion Retailer Orsay seinen ersten Flagshipstore im neuen Design in Österreich: Der Shop in der Mariahilferstraße 62 in Wien wurde in den vergangenen Monaten rundum erneuert und erstrahlt jetzt auf 650 Quadratmetern im Look des Online-Stores.

Da es zu Zeiten der Omnichannel-Strategie wichtig und notwendig ist off- und online zu verknüpfen wurde auch ein eigener Bereich für den "Click&Collect"-Service eingerichtet. Außerdem gibt es in der oberen Etage 40 Quadratmeter, die in Zukunft für Events aller Art genutzt werden sollen - inklusive Styling Room.

Große Sause

Ein neues Konzept samt Design, das gefeiert gehört: Deshalb lädt Orsay am Donnerstag, den 15. März 2018 um 12 Uhr alle Modebegeisterten zur offiziellen Store-Eröffnung mit Influencerin Nathalie Kreuzmayr. Neben einem attraktiven Einkaufsvorteil werden den Shoppingwütigen an diesem Tag noch viele weitere Aktionen geboten: die ersten 100 Kundinnen erhalten eine Give-Away Bag, Drinks & Snacks, DJ Sounds und eine Fotobox.

(kiky)