Busenparade auf den After Show Partys

Während bei den 90. Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles ausnahmslos geladen Gäste willkommen waren, konnte sich jeder x-beliebige Mensch Karten für eine der After Show Partys kaufen.

Für die Elton John's Annual AIDS Foundation Academy Award Party mussten sogar ''nur" 3.990 Dollar (3.236 Euro) hingeblättert werden. Etwas kostspieliger wurde es beim erkauften Eintritt zur berühmten Vanity Fair’s Oscar Party. VIP Concierge verkaufte dafür Tickets um 25.000 Dollar (20.276 Euro) - so viel kostet ein halber Neuwagen und das Outfit ist noch nicht inkludiert!

Fast nicht wiederzuerkennen

Auffällig war bei Letzterer nicht nur der hochkarätige Star-Auflauf, sondern auch die Freizügigkeit derer. So wurde stolz das eine oder andere Dekolleté präsentiert, während uns zwei Damen fast gar nicht aufgefallen wären, was weniger am Outfit, sondern mehr an der Typveränderung liegen mag: Julianne Hough hat sich von der Blondine zum Rotschopf gemausert und Halle Berry hat von den Haaren bis zum Make up einfach alles verändert. Und wir lieben ihren neuen cleanen Look!!

Schneller Kleiderwechsel

Übrigens, nicht alle Academy-Awards-Gäste wechselten für die After Show Party ihr Kleidchen, aber doch ein paar. Sehen Sie hier die schnelle Verwandlung und Miley Cyrus' Kleiderwechsel zwischen Elton Johns Party und Vanity Fair Party: