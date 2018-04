Plus-Size-Bloggerin kopiert Meghan Markles Outfits

Dass nicht nur dünne Menschen sich stylisch kleiden können, wissen wir schon lange. Jetzt zeigt Instagram-Curvy-Star Katie Sturino aber, dass sogar die gleichen Outfits sowohl Size Zero als auch Plus Size stehen. Auf Instagram tritt die "The 12ish Style"-Bloggerin den Seite-an-Seite-Beweis an.

Gemeinsam mit Ryan Dziadul, der bekannt für seinen Instagram Account @extraextrastyle ist, "super-sized" die 37-Jährige auch Meghan Markle und Prinz Harry.

So sind die Blogger-Freunde einmal sogar in fast identen Outfits zu sehen. Während Katie ein blaues Kleid mit einem langen weißen Mantel und der passenden Kopfbedeckung trägt, sieht Ryan in einem Navy-blauen Anzug und einer dunkelroten Krawatte ganz schön royal aus.

Aber nicht nur das royale Paar wird kopiert, die Bloggerin zeigt auf ihrem Account auch, wie andere Star-Looks in der Plus-Size-Variante aussehen:

(kiky)