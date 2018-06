Lady Gaga in Jeans von Austro-Designerin

Lady Gaga ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, sich für ihre geliebte LGBTQ-Community am Pride Weekend in New York einzusetzen. Während sie vor einem Restaurant, in dem sie kurz zuvor als Kellnerin und Barkeeperin unterwegs war, posierte und anschließend in den Straßen des Big Apple die Gleichberechtigung feierte, stach vor allem die bunte Hose der Aktivistin ins Auge:

Umfrage Gefällt Ihnen die Buckle Jeans um 499 Euro? Ja, die muss ich haben!

Ja, ist aber zu teuer.

Weiß nicht.

Nein!

Die Buckle Jeans um 499 Euro der österreichischen Modeschöpferin Marina Hoermanseder, deren Stoff vorne durch bunte Schnallen ersetzt wurde.

Dazu kombinierte die Sängerin ein schlichtes weißes Shirt, einen Gürtel im Western-Look, weiße Schnürstiefeletten und haufenwiese regenbogenfarbene Armreifen. Sogar der Lidschatten der 32-Jährigen war auf den Look abgestimmt.

"Ich liebe die LGBTQ-Gemeinschaft mehr als ich sagen kann", schrieb sie in einer Instagram-Bildunterschrift. "Also werde ich es stattdessen singen. Für immer. Und das ist ein New Yorker Versprechen. Eine Liebe."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at