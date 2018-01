Promi-Modechef nach Bootsausflug verschollen

Das elf Meter Boot des US-Managers wurde am Dienstag leer an einem Strand des südwestfranzösischen Badeorts Hossegor angespült. Von Pierre Agnés allerdings keine Spur. Der Quiksilver-Boss war damit am Morgen gegen 7.30 Uhr zu einem Ausflug aufgebrochen.

Vom 54-Jährigen fehlt jede Spur. (Bild: picturedesk.com) Vom 54-Jährigen fehlt jede Spur. (Bild: picturedesk.com)

Zwei Schiffe der Seenotrettung und drei Hubschrauber suchten im Atlantik vor Frankreich nach dem Vermissten. Es herrschten hoher Wellengang, aber kaum Wind und gute Sicht. Auch der Küstenstreifen wurde nach dem 54-jährigen abgesucht, bisweilen erfolglos, wie Behörden mitteilten. Ob der Chef der bekannten US-Sportmodemarke alleine oder in Begleitung zum Bootsausflug aufgebrochen ist, war zunächst unklar.

Pierre Agnés hat vor rund 30 Jahren beim Modeunternehmen Quiksilver angefangen. Der Manager führt den Quiksilver-Mutterkonzern Boardriders, zu dem ebenfalls die Marken Roxy und DC Shoes gehören. Erst Anfang des Jahres teilte der Modekonzern mit, die australische Konkurrenz Billabong kaufen zu wollen.

Suche fortgesetzt

Das Unternehmen reagierte noch am Dienstag in einer Mitteilung: "Die Boardriders-Familie und die ganze Surf-Welt sind von den Nachrichten zutiefst bestürzt. (...) Wir schließen Pierre und seine Familie in unsere Gebete ein." Am Mittwochvormittag wurde die Suche nach dem 54-Jährigen fortgesetzt, wie "Ispo.com" berichtet.

