Rassismus-Vorwürfe gegen Swarovski

"So geht es auch mir und allen schwarzen Models in der Modeindustrie. Zuletzt in der Weihnachtskampagne von Swarovski. Ungleiche Bezahlung. Das gleiche gilt für die Modeindustrie. Danke @violadavis #weareallequal", schrieb Topmodel Naomi Campbell jetzt zu einem Instagram-Post auf dem die Schauspielerin Viola Davis mit ihrer Kritik gegen die Filmindustrie zu sehen ist.

Das -jährige Supermodel war in der Weihnachtskampagne "It's Christmas Time" des österreichischen Kristallherstellers Swarovski neben Karlie Kloss, Chiarra Ferragni, Boy George, Jourdan Dunn, Ruby Rose und vielen weiteren Stars zu sehen.

Ob Campbell für ihren nahezu königlichen Auftritt tatsächlich weit weniger Geld erhalten hat, als andere Models, das wissen wohl nur sie und das Unternehmen.

(Red)