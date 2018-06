Rihanna rutschte in London ihr Kleid davon

Zwar erschienen zur Premiere von "Ocean's 8" in London nicht alle acht Verbrecherinnen am Red Carpet, aber immerhin konnte Sandra Bullock alias Debbie Ocean fünf ihrer Mädels nach Großbritannien locken: Neben der 53-Jährigen zeigten sich Rihanna, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter und Sarah Paulson von ihren schönsten Seiten.

Nur Rihanna hatte ein wenig mit ihrem Kleid zu Kämpfen: Die Poiret-Kreation, die irgendwie an eine Rettungsdecke erinnerte, wollte einfach nicht dort bleiben, wo sie hingehörte. Die 30-Jährige war nahezu pausenlos in Alarmbereitschaft und zupfte an ihrem Goldkleidchen.

"Ocean's 8"-Premiere: Rihanna rutscht Kleid davon

(kiky)