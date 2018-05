Rihanna zeigt die ersten Teile ihrer Dessous-Linie

Nur noch 5 Tage! Mit einem Countdown an sexy Bildern rührt Rihanna für ihre erste eigene Lingerie-Kollektion ordentlich die Werbetrommel: In einem trägerlosen schwarzen Spitzen-Korsett mit einer Knopfreihe an der Vorderseite und einem Schleifchen zwischen den Brüsten will die 30-Jährige ihre Fans auf Instagram auf den Launch von "Savage x Fenty" am 11. Mai 2018 neugierig machen.

Das Besondere an dieser Linie: Alle Frauen sollen sich in der Wäsche wohlfühlen, Selbstbewusstsein gewinnen und das Gefühl haben, die Teile zu rocken. Genau aus diesem Grund soll es jedes Höschen, jede Korsage und jeden BH auch in absolut jeder Größe geben.

"Du musst nur ehrlich über dich lachen können. Ich meine, ich weiß, wann ich zugenommen und wann ich abgenommen habe. Ich akzeptiere alle meine Körper ", so die Sängerin gegenüber Vogue. "Ich bin nicht wie ein Victoria's Secret Girl gebaut, und ich fühle mich dennoch sehr schön und wohl in meinen Dessous."