So traumhaft ist Meghans Abendkleid

Nach einer romantischen Hochzeitszeremonie in einem wunderschönen Brautkleid schlüpfte Meghan, nun Duchess of Sussex, in ihr zweites Outfit des Tages. Sie präsentierte es, als sie gemeinsam mit ihrem frisch gebackenen Ehemann Prinz Harry die etwa 15-minütige Fahrt von Windsor Castle zum Frogmore House, dem Ort der abendlichen Hochzeitsfeier, antrat.

Schuhsohlen in babyblau

Meghan trug ein maßgeschneidertes High-Neck-Kleid aus Seide von Designerin Stella McCartney. Die Sohlen ihrer Satinschuhe von Aquazurra sind laut dem Kensington Palace in Babyblau gehalten.

Der Abendempfang im Frogmore House wird von Prinz Charles ausgerichtet und ist mit den 200 engsten Freunden des Paares eine eher private Angelegenheit.

Die Fahrt absolvierte das Paar in einem Jaguar E-Type Concept Zero. Das Auto wurde ursprünglich 1968 hergestellt und später zu einem Elektroauto umgebaut.

(red)