Sarah Jessica Parker nur in Dessous auf der Straße

Nanu, was ist denn hier los? Paparazzi erwischten Sarah Jessica Parker jetzt nur mit BH, Pyjama und High Heels bekleidet auf New Yorks Straßen. Aber keine Sorge, der "Sex and the City"-Star hat nicht sein Gedächtnis verloren, sondern wurde in Unterwäsche für Intimissimi abgelichtet und gefilmt.

Damit steht fest, die 53-Jährige ist nach Gisele Bündchen, Chiara Ferragni und dem deutsche Topmodel Lena Gercke das neue Gesicht der EMPOWERED WOMEN Kampagne.



Botschafterin der inneren Werte

Damit soll die Schauspielerin im schwarzen Seiden-Pyjama, dem dem Signature-Bralette-Bra von Intimissimi, glitzernden High Heels und einer Reihe von Diamanten den Blick auf die inneren Werte von Frauen lenken.

