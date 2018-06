Dieses Bild ärgert Frauen trotz Fahrerlaubnis

Das Titelbild der Juni-Ausgabe von "Vogue Arabia" erhitzt in Saudi-Arabien die Gemüter. Auf dem Cover ist Prinzessin Hayfa bint Abdullah al-Saud abgebildet, wie sie auf dem Fahrersitz eines roten Mercedes 450 SL sitzt. Herausfordernd schaut sie in die Kamera, das Foto erzeugt viel Symbolik: Ende September vergangenen Jahres wurde es Frauen in dem streng islamisch-konservativen Land erlaubt, Auto zu fahren. Die MMaßnahme tritt am 24. Juni in Kraft. Verfügt wurde sie von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, dem Cousin von Hayfa.

"Ich unterstütze diese Veränderungen mit großer Begeisterung", sagte die Prinzessin zu ihrem Foto, das in der Wüste nahe der Stadt Djeddah aufgenommen wurde. Doch das Cover stösst Menschenrechtsorganisationen sauer auf: Ein Großteil der Aktivistinnen, die in den letzten Jahren gegen das Fahrverbot für Frauen gekämpft hatten, sind in Haft. Elf von ihnen wurden in den letzten zwei Wochen verhaftet – sie werden des Landesverrats beschuldigt.

Wo sind die verhafteten Frauen?

Wie die "New York Times" berichtet, protestieren zahlreich Frauen auf Twitter gegen die Festnahmen, indem sie das Gesicht von Prinzessin Hayfa mit Fotos von verhafteten Aktivistinnen abdecken.

Sie beklagen, dass die saudische "Vogue" zwar eine der Kämpferinnen, die sich für die Lockerung des Fahrverbots in Saudi-Arabien eingesetzt hatte, zu Wort kommen lasse, die jüngsten Festnahmen aber mit keinem Wort erwähne.

Mittlerweile wurden zwar vier Aktivistinnen aus der Haft entlassen, wie Amnesty International meldet. Von den anderen Aktivistinnen fehle jedoch jede Spur.

' @VogueArabia June issue is dedicated to Saudi Women.. I haven't got my issue yet, but so happy that my country women are being celebrated ❤ yet let's not forget the true heroes @azizayousef @Saudiwoman @LoujainHathloul pic.twitter.com/EjJFnn6E9n— Manal al-Sharif (@manal_alsharif) 30. Mai 2018

We wish that @VogueAlArabiya would dare to write a report with a title and photo of the activists on the cover, who have been jailed because of their demands of driving a car, and for their other demands of women rights too.#FreeSaudiActivists #FreeSaudiWomen @voguemagazine https://t.co/HdHdoxLAgv— Amani AlEssa (@AmaniAuz) 30. Mai 2018

Hey, Vogue Arabia, you know who should be celebrated? The women activists detained for fighting for their rights in Saudi — including right to drive. pic.twitter.com/sg7dKRtZYK— Malak Jaafar (@malakyz) 30. Mai 2018

(red)