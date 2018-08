Schöne Füße ganz einfach zu Hause - ein Test

Gerade jetzt, in der heißesten Zeit des Jahres, wollen wir vor allem eines: gepflegte, schöne Füße! Um uns den Gang zur Fußpflege zu ersparen, hat die japanische Erfolgsmarke „Baby Foot“ gegen Hornhaut & Co. ein Schönheitsritual für zuhause entwickelt – das nun endlich auch bei uns erhältlich ist. Im Land der aufgehenden Sonne greifen die Menschen bereits seit jeher für ihre Beauty- und Pflegerituale auf rein natürliche Stoffe zurück. So kommen auch für geschmeidige Füße nur natürliche Fruchtsäuren und Pflanzenextrakte zum Einsatz. Eine einfache Handhabung soll dabei helfen, abgestorbene Hautzellen an den Füßen zu entfernen.

War Raspeln oder Hobeln wirklich gestern?

Umfrage Gehen Sie regelmäßig zur Pediküre? Ja, natürlich.

Einmal im Jahr.

Leider nicht.

Ich war noch nie bei einer Pediküre.

Ich mache das immer selbst.

Habe ich nicht notwendig.

In einer Packung Baby Foot sind zwei einzelne Folien-Fußmaskensocken in Einheitsgröße mit Baby Foot Peeling-Extrakt enthalten. Einfach in die „Socken“ hineinschlüpfen – aber Achtung, es ist etwas kühl. Mit sechs in der Packung ebenfalls enthaltenen Klebestreifen sollen die Foliensocken am Fußgelenken so zugeklebt werden, dass kein Gel austreten kann. Jetzt bleiben die Füße für eine Stunde in der Packung, damit die Pflegemaske optimal einwirken kann.

Kräutermischung

Dieses Gel oder auch Peeling setzt sich aus Fruchtsäuren und 17 Pflanzenextrakten zusammen. Dabei handelt es sich um Kamelgras, Brunnenkresse, Calendula, Mädesüß, Seifenkraut, Salbei, Schachtelhalm, Klettenwurzel, Apfel, Teepflanze, Blasentang, Efeu, Zitrone, Apfelsine, Clematis, Pampelmuse sowie Kamille.

Ist die Zeit um, werden die „Socken“ entsorgt und die Füße gründlich mit Seife gewaschen. Nun wird noch eine tägliche Pflege mit der Baby Foot Feuchtigkeitsspendenden Fußcreme empfohlen.

Der Ablöseprozess der verhornten Haut beginnt nach zwei bis sieben Tagen und endet nach bis zu zwei Wochen – angeblich mit geschmeidig weichen Füßen.

Fazit

Tatsächlich löste sich die verhornte Haut relativ schnell und auch das Ergebnis kann sich sehen – bis auf ein paar keine Stellen, aber so genau schaut hoffentlich niemand – lassen. Ein optimales Produkt für Zwischendurch. Mit einer professionellen Pediküre kann Baby Foot jedoch nicht mithalten.

(von www.TheHallstand.com)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: