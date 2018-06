Serena Williams' Fashion kann man jetzt kaufen

Sportive Details dürfen in ihrer Modelinie nicht fehlen, doch Serena Williams hat ein eigenständiges Design geschaffen, das die US-Ikone von anderen Star-Kollektionen unterscheidet.

"Ich habe für NIKE, Puma und HSN designt, wir hatten sogar Fashion Shows, aber ich hatte nie die volle kreative Verantwortung. Und das habe ich hier geändert," erzählt sie dem Magazin "GLAMOUR". Die Sportlerin geht dabei auf volles Risiko, eine Ausbildung in Modedesign hat sie nicht.

Aber das macht nichts, denn ihre Kundinnen versteht sie nur allzu gut. "Ich bin 36 Jahre alt und spiele noch immer als Profi. Für mich gibt es kein Alter. Am Papier hätte ich schon vor acht Jahren aufhören müssen und ich hätte meine besten Zeiten hinter mir. Aber wer sagt das? Warum kommt überall Alter ins Spiel?"

Diese Einstellung sieht man auch in ihrer Kollektion deutlich. Ein Alterslimit hat diese auch nicht und spielt bewusst nicht mit dem Gedanken für eines gemacht zu sein.

Die Fashion-Linie hat neben deutlichem Denim-Anteil (ein Minirock mit Zipp), auch T-Shirts mit "Serena" und ein Kleid mit "Kettendetail". Damit es sich auch möglichst viele leisten können, sind die Preise unter ca. 220 Euro angesiedelt.

Das Tennis-Ass, das sich in Amerika gerade über ihre eigene Doku "Being Serena" (HBO) freuen darf, wird noch so einiges auf den Markt bringen.

Wann und ob die Modekollektion von Serena Williams in Österreich erhältlich sein wird, ist nicht bekannt.



(mia)