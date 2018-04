Sie macht Hollywoods Männer noch schöner

Kristan Serafino kennt jeden Ryan und Brad Hollywoods Pore für Pore. Die Visagistin ist in der Traumfabrik die gefragteste Stylistin - für männliche Stars. Kein Wunder, dass ihr Instagram Account vor Selfies mit der Elite der großen Leinwand übergeht.

Egal ob Popstar Shawn Mendes, Joel Kinnaman ("House of Cards"), Ryan Reynolds ("Deadpool"), Ryan Gosling ("La La Land") oder Matthew McConaughey ("Interstellar") - sie alle waren schon in den Händen von Serafino.

Um ein Haar hätte Kristan Serafino allerdings eine andere Karriere ergriffen. Ihre Mutter bestand auf einen College Abschluss, obwohl Serafino lieber auf die "Beauty School" gegangen wäre. Mit 30 Jahren erinnerte sie sich an ihren Wunsch Haare zu stylen und holte ihren Berufswunsch nach. "Ich habe mir sofort gedacht, dass ich hier am richtigen Platz bin", erzählte sie "allure Magazine".

Über eine Kundin in einem Haarsalon lernte sie Matthew McConaughy kennen. Von da an ging es mit harter Arbeit schnell nach oben. Mittlerweile redet sie bei Interviews von ihren Kunden von "ihren Jungs" und geht bei der A-List Hollywoods Ein und Aus. Die Sympathie ist übrigens gegenseitig. So erzählt Superstar Shawn Mendes wie wohl er sich bei seiner Friseurin fühlen würde. Und so finden sich auch besonders viele Selfies mit dem Superstar auf ihrem Instagram Account.

Erst letztes Jahr machte eine "ihrer Jungs" von sich reden. Ryan Reynolds war vor seinem Auftritt bei den Oscars noch schnell bei Serafino eingekehrt und hatte eine Gesichtsbehandlung für knapp 800 Euro genossen. "Das war ein sehr minimaler Aufwand für ein solches Event", weiß Serafino zu berichten. Im Gegensatz dazu geben nämlich weibliche Hollywood-Stars mehr als das Zehnfache für Auftritte auf dem Red Carpet aus.





"Groomer" nennen sich die Visagisten für Männer in Hollywood. Da werden Bärte gestutzt, Fransen zurecht gegelt und die Haut zum Strahlen gebracht.

(mia )