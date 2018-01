Sie wechselten einfach das Outfit

Nur ein Kleid an einem Abend zu tragen ist wohl immer noch vielen Stars zu langweilig. Zum Glück! Denn so überraschten uns Miley Cyrus, Lady Gaga und vor allem Pink während der Grammy Awards 2018 in New York mit komplett neuen Looks auf der Bühne.

Während eine Sängerin uns allerdings mit ihrem neuen Look den Atem raubte, entschied eine ihrer Kolleginnen wohl, doch lieber in bequemen Klamotten auf der Bühne stehen zu wollen. Klicken Sie sich durch die Verwandlungen in der Diashow oben.

Alle Roben und Outfits vom Red Carpet sehen Sie hier:

Die schönsten Kleider der Grammy Awards

(kiky)