Ein verzauberter Garten für Swarovski

Unter dem übergreifenden Thema „Der verzauberte Garten“ setzt der renommierte britische Bühnendesigner Simon Costin im April 2018 erneut Kristall von Swarovski gekonnt in Szene. Im Swarovski Kristallwelten Store Wien und in den Swarovski Kristallwelten in Wattens läutet er mit einer blühenden Kulisse aus funkelnden Kristallblumen stilvoll den Frühling ein und spannt mit seinen Installationen einen thematischen Bogen von der Bundeshauptstadt zum Gründungsort des Kristallunternehmens in Tirol. Darüber hinaus bieten die Blumeninstallationen einen Vorgeschmack auf das bevorstehende Sommerfestival der Swarovski Kristallwelten, die sich dieses Jahr im Juli und August auch in einen „verzauberten Garten“ verwandeln.

Mit leuchtenden Kristallblüten erschuf der Londoner einen englischen Wintergarten, der zugleich als Fotopoint für funkelnde Selfies und einzigartige Schnappschüsse dient. „Inspiration für meine Installationen waren die Werke unterschiedlicher Maler und botanischer Illustratoren sowie die zahlreichen Mythen und Märchen über Frauen und Blumen. In der walisischen Legende von Blodeuwedd, übersetzt Blumengesicht, entstand zum Beispiel eine Frau gänzlich aus Blüten und in der Metamorphose des antiken Dichters Ovid verwandelt sich die Bergnymphe Daphne in einen wunderschönen Lorbeerbaum“, erzählt der Bühnendesigner.

Ein Thema, zwei Standorte

In den Swarovski Kristallwelten im Tiroler Ort Wattens sieht man hingegen Mannequins in historisch anmutenden Blütenkleidern vor niederländischen Stillleben, in denen Blumenarrangements traditionellerweise im Mittelpunkt stehen und unterschiedliche Interpretationen zulassen.

„Simon Costin entführt uns mit seinen hocheleganten Blumenfrauen in einen verzauberten Garten der Träume. Er ist ein Meister der kunstvollen Kristallinszenierung und man darf gespannt sein, welche Überraschungen er noch für die Besucher des diesjährigen Sommerfestivals bereit hält“, erklärt Carla Rumler, Cultural Director Swarovski. So geben sowohl die Kunstbühnen in Wien, als auch die in Wattens Besuchern einen kleinen Vorgeschmack auf das diesjährige Sommerfestival, für das Simon Costin die großzügige Parklandschaft und das Innere des Riesen in Wattens in einen „verzauberten Garten“ verwandeln wird.