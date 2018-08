So helfen Eiswürfel Ihrer Haut gegen die Hitze

Wenn es um Hitze geht, dann ist mit unserer Haut nicht zu spaßen. Das größte Organ des menschlichen Körpers benötigt jetzt die optimale Pflege und Unterstützung, um die große Belastung mitzumachen und keine bleibenden Schäden zu bekommen.

Besonders Wassereinlagerungen an den Augenlidern oder Hitzepickel sind sehr häufig und machen uns das Leben schwer. Doch das muss nicht sein!

Mit diesen Tipps kommen Sie "cool" durch den Sommer und die Haut wird es danken!

1. Kälte wirkt gegen Bakterien

Einen Eiswürfel direkt auf einen Hitzepickel auflegen, hilft gegen die Bakterien vorzugehen, die ihn verursacht haben. Auch unangenehme "unterirdische" Pickel kann man damit im Keim ersticken. Mindestens eine Minute durchhalten.

2. Gurkensaft als Erfrischer

Ein paar Stückchen Gurke mit etwas Wasser in den Mixer geben, anschließend den Brei in eine Eiswürfelform geben. Wenn es gefroren ist, langsam über das Gesicht gleiten lassen. Die abschwellenden Eigenschaften der Gurke werden so noch maximiert und angenehm ist es bei dem heißen Wetter obendrein!

3. Gegen Migräne

Hitzekopfschmerzen machen uns nicht schöner. Deswegen einen Eiswürfel am Hinterkopf auf den Feng Fu Punkt legen, der auf der unteren Seite des Schädelknochens liegt. Akupressur-Fans schwören auf den Magic-Point. Soll dauerhaft angewandt auch das Immunsystem stärken und uns fitter machen.

4. Nagellack wird schneller trocken

Tauchen Sie ihre frisch lackierten Nägel in eine Schüssel, die mit Wasser und Eiswürfel gefüllt ist. Dadurch wird er schneller fest.

