29. August 2018

So klappt der Celebrity-Trend "Glass Hair"

Die Beauty-Welt überschlägt sich derzeit in einem Hype rund um "Glass Hair". Dieser wurde von Reality-Star Kim Kardashian erst so richtig bekannt und wird jetzt überall nachgestylt. So klappt er auch bei Ihnen!