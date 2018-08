So sehen Plastikschuhe Crocs jetzt aus!

Crocs und Balenciaga. Was unmöglich und vor allem "uncool" klingt, ist in eine neue Phase eingetreten. Die Modemarke hat sich den hässlichen, aber umso bequemeren Schuhen angenommen und sie in einen stylishen Stiletto verwandelt, der die Füße der Fashionistas rund um den Globus jetzt ziert.

Umfrage Gefallen Ihnen die Special Crocs von Balenciaga Ja

Nein

Weiß nicht.

Wie bei Crocs wurden auch hier Pins eingesetzt, um sie zu verzieren. Eine Russland-Flagge, ein Balenciaga Logo sowie eine ultra-kitschige Blüte im Barbie-Design, machen die Ferse zu einem Blickfang.

Nachdem die letzten Crocs von Balenciaga bereits knappe 700 Euro gekostet haben, werden diese hier nicht günstiger werden.



Für jene, die schon alles haben und noch mehr auffallen möchten ...





Ein Beitrag geteilt von Balenciaga (@balenciaga) am Jul 17, 2018 um 6:12 PDT

(mia)