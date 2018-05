So sexy sind die Dessous-Trends des Sommers

Topmodel Gisele Bündchen und Blogger-Star Chiara Ferragni machen es vor: Die beiden erfolgreichen Powerfrauen sind die Gesichter der Sommer-Kampagne "Empowered Woman" des italienischen Wäscheherstellers Intimissimi und wollen, dass wir uns wieder auf unsere inneren Werte konzentrieren.

"Für mich kommt Sinnlichkeit von innerer Zufriedenheit, Lebensfreude und dem Bewusstsein darüber, wer du bist", so das Topmodel gegenüber InStyle. Gleichzeitig erklärte die 37-Jährige, warum sie in der Kampagne nicht in Unterwäsche zu sehen sind: "Das ist viel intimer. Du lässt der Fantasie ihren freien Lauf, weil die Frage auftaucht, welche Art von Unterwäsche eine solche Frau wohl trägt."

Dennoch geht es ganz ohne Trend nicht: Vor allem florale Muster, Applikationen und Spitze sind in den warmen Monaten gefragt. Aber auch die "tragbare Wäsche" bleibt uns weiterhin erhalten: Bequeme Höschen aus Seide und sogenannte Bralettes, BHs ohne Bügel, sorgen auch in diesem Sommer dafür, dass Frau sich in ihrer Haut wohlfühlt und nichts zwickt.

(Christine Scharfetter)