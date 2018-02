So testen Sie Make-up vor dem Kauf richtig

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie viele Finger bereits in dem Testprodukt des neuesten Lidschatten waren oder wie viele Personen den Test-Lippenstift direkt auf die eigenen Lippen auftrug? Sollten Sie aber, denn gerade Testprodukte sind oft hygiensch Bedenklich:

Offene Produkte werden zur Keimfalle. Lippenstift und Mascara zu Überträgern von Viren und Bakterien. Mit einfachen Tricks lässt sich dies aber vermeiden.

1. Make-up immer auf dem Handrücken testen

Sollte man Make-up, Concealer und Co. im Gesicht testen? Natürlich nicht! Testen Sie die Produkte immer auf dem Handrücken. Das ist zum einen hygienischer und zum anderen ungefährlicher, denn die Haut ist am Handrücken weniger sensibel als im Gesicht. Sollten allergische Reaktionen auftreten, fallen diese am Handrücken deutlich geringer aus. Um den idealen Farbton zu finden, können Sie das Make-up auch auf der Arminnenseite testen.

2. Den Tester vor dem Benutzen säubern

Ganz gleich ob Sie einen Lippenstift, Lidschatten, Lipliner oder einen Kajal testen, reinigen Sie das Produkt vor dem Auftragen auf die Haut. Das ist der schnellste und einfachste Schutz vor Keimen und Viren.

3. Nach einem neuen Tester fragen

Haben Sie keine Scheu davor nach einem neuen Tester zu fragen.

4. Spitzen Sie Lipliner und Kajalstifte vor dem Test an

Ärzte raten grundsätzlich vom Test von Kajalstiften und Mascara direkt am Auge ab - die Gefahr vor Bindehautentzündungen ist zu groß. Sollten Sie die Stifte dennoch testen dann besser am Handrücken oder nach dem anspitzen. Auf diese Weise wird der abgenutzte und verschmutze Teil entfernt und Sie können die Farbe viel besser erkennen und beurteilen.

(kiky)