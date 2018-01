So wird der Kasten 2018 stylish & ordentlich

Quetschen Sie jeden Tag den Kasten mit Mühe und Not zu? Regiert das Chaos? Wissen Sie gar nicht mehr, was eigentlich da alles in diesem Ungetüm ist?

Dann ist Zeit für ein Schrank-Detox der besonderen Form!

Umfrage Halten Sie gerne Ordnung? Nein. Das ist mir ziemlich egal.

Ich versuche Ordnung zu halten, aber es gelingt mir nicht immer.

Ich ordne und sortiere gerne. Bei mir ist es immer ordentlich.

Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Manchmal bin ich am verzweifeln.

Jetzt die noch ruhigen Tage nutzen, um mit einer klaren Struktur ins neue Jahr zu starten, beschleunigt auch unseren täglichen Start in den Tag und spart zudem Geld.

Wie das funktioniert, zeigen wir mit diesen Tipps:



1. Den Kasten entleeren



Alles MUSS raus! Keine Socke darf noch drinnen liegen, wenn wir mit dem Schrank-Detox anfangen.

2. Sortieren nach Getragen und Ungetragen



Müffelt etwas? Geben Sie es sofort auf einen Haufen zum Waschen.

Dinge, die Sie schon lange nicht mehr angezogen haben (und gar nicht mehr wissen, wo diese gekauft wurden), werden für den Altkleidersack zusammengelegt und anschließend gespendet. Container findet man dazu an vielen Straßenecken.

3. Die restlichen Teile werden zusammen gelegt



Zeitlose Pieces und Basics werden von den übrigen Teilen getrennt. Sie wandern auf einen eigenen Stapel.

Anschließend nach Farben und Kategorien, wie Blusen oder Jeans, sortieren.

4. Accessoires ordnen



Unterwäsche und Strümpfe sowie Accessoires (Taschen, Gürtel etc.) sollten nicht lose in Laden oder Regalen landen. Sie schaffen stets viel Unordnung und kugeln herum. Flache Schachteln, die oben offen sind, schaffen hier perfekt Ordnung und lassen alles auf einen Griff entnehmen.

Ein Beitrag geteilt von NEAT Method ® (@neatmethod) am Dez 13, 2017 um 8:55 PST

5. Inspiration holen

Ja, auch für Ordnung braucht man Inspiration! In Österreich gibt es seit kurzem den Beruf des "Aufräumcoach", der aus den USA kommt. Den bekanntesten kann man auch auf Instagram folgen, wie Horderly, Neat Method oder Simply Organized.

Ein Beitrag geteilt von Professional Organizing (@horderlynyc) am Jan 1, 2018 um 7:07 PST

Berühmt wurde das "organisierteste Haus Amerikas". Alejandra Costello ist pedantisch, wenn es um die Organisation ihres Haushalts geht.

(mia )