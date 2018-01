Hier findet der Gentleman alles für den Opernball

Diese Konzept ist hierzulande wirklich einzigartig: Bei "Sturm privat" im Herzen von Wien wird jeder Gentleman von Kopf bis Fuß für den Opernball eingekleidet - oder verlässt als Bräutigam die schicken Räumlichkeiten im Hochparterre der Bösendorferstraße 7. Ein Privileg, das so nicht einmal Damen zuteil wird.

Ganz privat mit einem persönlichen Termin berät Franziska Sturm ihre Gäste gerne. "Männer sollen sich hier wohlfühlen und in aller Ruhe ihre Outfits wählen können. In privatem Rahmen, ohne Stress", so die Geschäftsführerin. Während in der geräumigen Umkleide probiert wird, kann die Begleitung im gemütlichen Salon mit einem Gläschen Prosecco auf einem Samt-Sofa Platz nehmen. Alles liebevoll bis ins kleinste Detail von "Tailored Home"-Innenarchitektin Claudia Binder-Gnam gestaltet.

Alles was das Herz begehrt

"Der angehende Bräutigam kommt gerne mit seiner Verlobten oder Mutter, um sich die perfekte Garderobe zu besorgen. Wir haben eine große Auswahl an unterschiedlichsten Hochzeitsanzügen – egal ob klassisch oder extravagant".

Wer es klassisch liebt, der greift in diesem Jahr zum Hochzeitsanzug in dunkelblau oder dunkelbraun. Dieser besteht aus einem Einreiher, einer Hose und Weste aus dem gleichen Obermaterial und in gleicher Farbe. Eine Krawatte oder Fliege und ein Einstecktuch aus kräftiger Seide mit modernen oder klassischen Mustern sind ein Muss!

Entscheidet sich der Bräutigam für einen extravaganten Hochzeitsanzug stehen ihm Tür und Tor offen. Den Einreiher kombiniert man in diesem Fall mit einer Weste in einer anderen Farbe oder sogar anderem Muster. Beides führt man aber bei Fliege oder dem Einstecktuch weiter. Wer einen Zweireiher wählt, verzichtet besser auf die Weste. Da kann man sich dann beim Sakko farblich ausleben. Sehr beliebt ist der Einreiher mit farblich abgestimmter Anzugshose und Weste.

Auch die Anzüge für Anlässe wie Bälle, Vernissagen oder Feste kommen hier nicht zu kurz. Von Frack über Streseman oder Cut findet der Gentleman von heute alles für sein Event von morgen.

Dabei bleibt es aber nicht, denn auch vom Zylinder bis zu den Schuhen ist alles da!

Sturm wächst

Bei "Sturm privat" handelt sich bereits um die zweite Niederlassung von Martin Sturm, der mit seinem Vater seit Jahren erfolgreich dem Gentleman bei "Sturm - Herrenausstatter am Parkring" zum perfekt sitzenden und stilsicheren Anzug verhilft. Seine Frau Franziska Sturm bringt mit ihrer jahrelange Erfahrung bei der Organisation von Hochzeiten und einzigartigen Events in renommierten Häusern wie dem Palais Coburg, Palais Ferstel oder Kinsky, nun das notwendige Knowhow für die neue Dependance mit.

STURM privat

Bösendorferstraße 7, im Hochparterre

1010 Wien

Termine nur nach Vereinbarung!

www.sturm-privat.at



