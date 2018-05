Taylor Swift: Red-Carpet-Comeback in Versace

Niemand geringerer als Taylor Swift sorgte am vergangenen Wochenende für riesige Überraschung: Nach jahrelanger Red-Carpet-Abstinenz schritt die 28-Jährige nun erstmals wieder über einen roten Teppich - und zog in Versace alle Blicke auf sich.

Zurück im Rampenlicht von Las Vegas zeigte sie, dass vielleicht zwar die alte Tylor Swift tot ist ("Look What You Made Me Do"), nicht aber ihr Sinn für Mode und Stil: Die Samtrobe in zartem Rosa mit Stickereien und Federapplikationen unterstrich ihre altbekannte süße, freche Art.

(kiky)