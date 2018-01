Warum bei Golden Globes Schwarz getragen wurde

Die 75. Verleihung der Golden Globe Awards wurde zum reinsten Trauerspiel: Wie bereits im Vorfeld angekündigt kamen so ziemlich alle Damen ganz in Schwarz. Ein klares Zeichen gegen sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Rassismus in der Entertainmentindustrie.

Umfrage Was halten Sie von der Absicht der Männer bei den Golden Globes schwarz zu tragen? Das kann doch nur ein Witz sein, oder?

Fühlt sich heuchlerisch an. Alles beim Alten zu lassen ist das Schlimmste, was man tun kann

Ein wenig unglücklich, aber die gute Absicht zählt

Die Männer hätten Rot tragen sollen. DAS hätte ein Zeichen gesetzt

Diese ganze Schwarz-Aktion war von Anfang an lächerlich

Ich finde die Idee super

Ist doch egal. Bei den Globes sollte es um Filme gehen, nicht um Kleider

Was sind die Golden Globes?

Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones setzte auf die Trauerfarbe Schwarz sogar noch eines drauf: Die -Jährige erschien in einem komplett transparenten Kleid mit besonders tiefem Ausschnitt - fast schon provokativ.

Allerdings gehören damit die Glanzzeiten der Preisverleihung für herausragende Leistungen in Film und Fernsehen wohl auch der Vergangenheit an: Obwohl gerade Schwarz in der Mode und am roten Teppich als besonders Elegant gilt, griffen die meisten weiblichen Stars wohl lieber zu fragwürdigen - sagen wir einmal - Statement-Schnitten.

Fauxpas?

Auch die Männer Hollywoods zeigten sich solidarisch und kamen in Schwarz. Statt dem obligatorischen schwarzen Smoking mit weißem Smoking-Hemd wurde letzteres durch ein schwarzes Hemd ersetzt. Eigentlich ein Fauxpas in Kombination mit dem edlen Smoking. Aber aufgrund des Hintergrundes wollen wir ihnen dies noch einmal verzeihen.

(Christine Scharfetter)