Urban Decay killt seine Kult-Lidschatten-Palette

Wende Zomnir zieht einen Schlussstrich unter die wichtigste Palette ihres Unternehmens: Die Lidschatten-Palette NAKED wird nicht mehr weitergeführt.

Umfrage Brauchen Männer Beauty-Produkte? Ja, auf jeden Fall.

Warum nicht?

Ich brauche keine, aber wenn das wer mag.

Weiß nicht.

Nein!

Jene Palette, die mit ihren matten Braun- und zarten Glimmertönen Beauty-Fans rund um den Globus begeisterte und Urban Decay zu einer Kult-Marke ausbaute, wird jetzt sprichwörtlich zu Grabe getragen.

1 Milliarde Dollar Umsatz für Urban Decay

30 Millionen Paletten brachte Urban Decay in den letzten Jahren an die Frau und generierte so einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar (ca. 800 Millionen Euro).

Doch eine Legende lässt man nicht so einfach gehen ...

Um die Palette "standesgemäß" zu Grabe zu tragen, haben YouTube Gurus Kandee Johnson, Christen Dominique, Katy DeGroot, Shayla Mitchell und Chrisspy zusammen mit Hollywood-Star und Urban Decay Brand Ambassador Nicole Richie ein Begräbnis veranstaltet, das natürlich mit allen Regeln der Kunst per Video zelebriert wurde.

"Run" auf Beauty Stores

In den USA werden die Paletten derzeit stark reduziert abverkauft. Kosmetik-Afficionadas haben deswegen gleich mal einen Run auf den Beauty-Store ihres Vertrauens gestartet. Auch auf der Urban Decay Website wird derzeit die Palette auf die Hälfte reduziert abverkauft.

Fans sind aufgebracht

"Das ist eine ziemliche blöde Entscheidung" oder "Seid ihr wahnsinnig Urban Decay?!" ist nur eine der vielen Kommentare, die derzeit auf die Social Media Accounts des Unternehmens prasseln.

Kein Wunder, schließlich haben viele mit ihr ihre ersten Make-Up-Erfahrungen gesammelt.

"Naked gehen zu lassen, ist ein Moment mit einem bittersüßen Nachgeschmack für uns", so Urban Decay Gründerin Wende Zomnir, "Es war ein großer Moment in unserer Geschichte und es ist hart die Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber wichtig um sich weiter zu entwickeln."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mia)