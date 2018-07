Diese Hingucker dürfen an keinem Strand fehlen

Wer heuer am Strand modisch auffallen möchte, der muss eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Denn im Jahr 2018 sind die Neunziger wieder "in".

Umfrage Tragen Sie Bikinis oder Badeanzüge? Nur Bikinis.

Nur Badeanzüge.

Ich bade nackt.

Ich bin ein Mann und trage weder Bikini noch Badeanzug.

"Back to the 90ies!" - heißt also das Motto für den heurigen Strandurlaub. Umgedrehte Hosen und Röcke liegen nicht nur gerade im Trend, sondern sind zudem ein echter Hingucker.

Dazu noch ein lässiges Shirt, High Heels oder Sandalen und der Sommer-Look ist perfekt.

Neopren-Bikinis

Als echter Blickfang entpuppen sich auch Bikinis oder Badeanzüge aus Neopren. In schlichten Farben passen sie sich zudem perfekt jeder Figur an und wirken so super sportlich.

Auf welche Trends ihr heuer noch nicht verzichten solltet, seht ihr im Video (oben). Außerdem wird verraten, wo ihr eure Wertsachen am Strand am besten versteckt und welche "fruchtigen" Badetücher gerade angesagt sind.

(red)