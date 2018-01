VOGUE 'kündigt' die Star-Fotografen Testino & Weber

Nach den Vorwürfen aus Filmindustrie, gibt es nun auch Anschuldigungen wegen sexuelle Belästigung gegen zwei Star-Fotografen: Ausgerechnet Mario Testino und Bruce Weber sollen sich an männlichen Models vergriffen haben. Vorwürfe, die Anna Wintour, Chefredakteurin der amerikanischen Vogue und enge Freundin der beiden Männer, nicht auf sich sitzen lassen kann. Die wohl wichtigste Persönlichkeit der Modebranche reagierte sofort:

"Beide sind persönliche Freunde von mir, die in den vergangenen Jahren außerordentliche Arbeit für die Vogue und viele andere Magazine des Verlags geleistet haben", schreibt Wintour in einem Statement auf "Vogue.com". Sie erinnert auch daran, dass beide "Einwände oder Dementis veröffentlicht" hätten. Außerdem glaube sie "fest an den Wert von Reue und Vergebung". Dennoch nehme sie die Vorwürfe "sehr ernst". Daher habe man bei Condé Nast entschieden, "unsere Arbeitsbeziehung mit beiden Fotografen auf absehbare Zeit auf Eis zu legen".

Neue Verhaltens-Richtlinien

Gleichzeitig mit der Reaktion auf die Anschuldigungen gegen die beiden Foto-Künstler veröffentlichte Wintour auf "Vogue.com" auch neue Richtlinien, die von nun an in dem Medienunternehmen Condé Nast, zu dem auch das Modemagazin Vogue gehört, gelten:

- Alle Models müssen künftig 18 Jahre alt oder älter sein. Die einzigen Ausnahmen werden Models sein, die als sie selbst in einem News-Artikel oder ähnlichem auftauchen. In letzterem Fall werde durchgehend ein Betreuer am Set sein.

- Alkohol ist an Condé-Nast-Sets nicht mehr erlaubt. Freizeitdrogen sind nicht erlaubt.

- Fotografen dürfen Condé-Nast-Sets nicht mehr für Arbeiten nutzen, die von dem Unternehmen nicht in Auftrag gegeben oder genehmigt wurden.

- Jedes Shooting, das Nacktheit, durchsichtige Kleidung, Unterwäsche, Badebekleidung, simulierten Drogen- oder Alkoholkonsum oder sexuell anzügliche Posen beinhaltet, muss vom Model im Voraus genehmigt werden.

(Christine Scharfetter)