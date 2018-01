Nacktfoto der Hadid-Schwester regt auf

Einmal mehr zieren Gigi und Bella Hadid das Cover einer Vogue: Für die März-Ausgabe des britischen Magazins sind die Schwestern auf zwei seperaten Titelseiten in einem Kettenhemd von Versace zu sehen - fotografiert von Star-Fotograf Steven Meisel.

Für Aufsehen sorgen aber nicht diese Bilder, sondern ein Foto in der Ausgabe: Darauf posieren die berühmten Models nebeneinander splitterfasernackt.

Chefredakteur Edward Enninful veröffentlichte die Aufnahme voller Stolz auf Instagram: "Schwestern vereint. Die gefragtesten Schwestern der Modeindustrie sieht man meist getrennt."

Aus den Kommentaren ist hingegen weniger Begeisterung abzulesen: "Ich dachte die Vogue ist ein Modemagazin. Da ist aber keine Kleidung zu sehen", ist etwa neben dem Posting zu lesen. Auch als "creepy" sowie "weird und verstörend!" wird die Aufnahme bezeichnet und auf Twitter sind die Reaktionen nicht viel anders:

Must you fetishise them? Talented women. No need to be naked to pique our interest.

Everyone is so right on both counts. First, I don't like this trend of models posing naked when it is supposed to be about fashion, i.e. clothing! Secondly it is definitely inappropriate to have sisters posing naked together.