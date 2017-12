Das waren die schönsten Red Carpet Roben 2017

Es ist der Teppich, der die Modewelt bedeutet und ist zählt bei zahlreichen Events zu den Highlights. Dazu gehört neben der MET Gala in New York, dem Wiener Opernball und den Oscars natürlich auch die Bambi-Verleihung.

Dass die Namen der Designer oft gar nicht so groß sein müssen, um zu bestehen, sehen sie in unserer Diashow. Neben funkelnden, weit ausladenden Cindarella-Roben, wie beispielsweise jene von Victoria Swarovski bei der Bambi-Verleihung, gab es auch coole Hosenanzüge oder Flapper Dresses aus den 20s zu sehen.

So nahm Emma Stone ("La La Land") ihren Oscar in einem perlenbestickten Kleid von Givenchy entgegen. Jenem Couture Haus, das bereits Film-Legende Audrey Hepburn für "Breakfast at Tiffany's" ausgestattet hat. Auf die gleiche Marke setzte Senkrechtstarterin des Jahres und "Wonder Woman", Gal Gadot, für die Premiere des Blockbusters.

Auf klassische Göttinnen-Kleider mit drapierten Elementen und zarten Pliseefalten setzten Charlize Theron ("Atomic Blonde") und Newcomerin Florence Pugh ("Lady Macbeth"), die sich in Miu Miu und Dior hüllten.





(mia )