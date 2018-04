Diese Blumenkränze peppen jede Party auf

Das Wiener Label "We are Flowergirls" bietet seit einiger Zeit nicht nur Blumenkränze aus Seidenblumen, sondern auch einen ganz speziellen Event-Service an: Die Blumenmädchen können für Hochzeiten, Polterabende, Mädelstreffs oder einfach nur die nächste Party gebucht werden. Was sie dort machen? Mit den Gästen Flower Crowns aus echten Blumen binden - ganz nach dem Motto "We Flower Up Your Fête"!

Vollgepackt mit Material, Rosen, Nelken, Narzissen und noch viel mehr Blumen kommt das Team zu jedem Event. Der Preis: Rund 30 Euro pro Kranz, die Anfahrt und die Arbeitsstunden werden dafür nicht berechnet. Steigt die Anzahl der Kränze, sinkt der Preis.

Der Nachteil, der Echt-Blumenkränze: Während Flower Crowns aus Seidenblumen ein ganzes Leben lang halten, haben die Modelle mit echten Blumen ein Ablaufdatum. Allerdings kann man diese einfach an der Luft trocknen lassen und hat so eine hübsche Dekoration und ein Erinnerungsstück an einen ganz besonders Tag.

Gebucht werden können die "We are Flowergirls" unter www.weareflowergirls.com/events.

So entsteht eine Flowercrown

Wie genau so ein Blumenkranz geflochten wird, zeigte uns Inhaberin Cecilia Capri vor der Kamera:

1. Den Draht zu Beginn eine Runde um den Haarreifen wickeln, damit dieser darauf befestigt ist.

2. Eine Auswahl an Blumen und Blätter aus dem Strauß schneiden und darauf achten, dass der Stiel noch zwischen fünf und zehn Zentimeter lang ist.

3. Die erste Blume an das Ende des Haarreifens legen und den Draht über den Blumenstiel und den Reifen wickeln.

4. Immer wiederholen.

5. Am Ende Blätter und Blüten in die andere Richtung legen und einfach mit dem Draht ein- oder zweimal binden und zum Schluss den Draht und die überstehenden Stängel der Blumen einfach abschneiden.

Tipp:

Wie lange der Kranz hält, dass kommt auf die Blumen an, aber die Dauer der Haltbarkeit kann im Kühlschrank oder in einem Wasserbad verlängert werden.