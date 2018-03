Zalando Beauty bringt neue Make-up-Trends

Große Konkurrenz für Marionnaud und Douglas: Zalando.de, der größte Online-Modehändler Deutschlands, bietet seinen Kunden jetzt auch ein umfangreiches Portfolio an Make-up- und Pflegeartikeln. Insgesamt startete Zalando Beauty mit über 120 Marken. Darunter bekannte Namen wie L’Oreal Paris oder Maybelline, aber auch Naturkosmetik-Marken wie L:A Bruket und Weleda sowie koreanische Trendmarken wie Missha und It’s Skin.

Modefans, die auf der Suche nach den neuesten Kosmetik-Trends sind, werden ebenfalls fündig: Zalando macht Marken wie Hylamide und Nugg erstmals in Deutschland verfügbar. Wann dies auch in Österreich so weit sein wird, ist derzeit allerdings leider noch nicht bekannt.

Kosmetik für Männer

Auf die über 4.000 Beauty Produkte für Frauen sollen im Herbst 2018 außerdem dedizierte Männerprodukte folgen.

Zalando Beauty zum Anfassen folgt aber bereits im Juni, da eröffnet die "Beauty Station" in Berlin Mitte (Weinmeisterstraße) In dem stationären Concept Store sollen Kunden die Zalando Beauty Welt live erleben und wertvolle Tipps von unseren Beauty-Experten erhalten.

(kiky)