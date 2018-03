Zwei Jahre alt und schon eine Fashion-Bloggerin

Eine Zweijährige, die Louis Vuitton aussprechen und der Marke auch die richtigen Produkte zuordnen kann? Sehr süß, aber vielleicht auch ein klein wenig bedenklich...

Umfrage Eine Zweijährige als Fashionbloggerin. Was halten Sie davon? Wie süß...

Das arme Kind hat Rabeneltern.

Fashion? Langweilig...

Hollie lebt in Dublin, ist eine Fashionbloggerin und auf Instagram bereits ein kleiner Star. Ihre Mutter Pamela hat dabei allerdings auch ihre Finger im Spiel. "Hollie liebt es, sich in Schale zu werfen und Bilder von sich machen zu lassen", so die stolze Mama (via "Breaking News").

Auf den Bildern macht das Mädchen einen sehr glücklichen Eindruck. Um zu begreifen, was es bedeutet, im Internet in der Auslage zu stehen, fehlen ihr mit Sicherheit aber noch ein paar Jahre.

(lfd)