comma': Nur ein paar Klicks zum perfekten Kleid!

Suchen war gestern: comma' hat einen "Kleider-Berater", der binnen weniger Steps das perfekte Dress ausspuckt.

Für den Fashion-Start in den Sommer machen wir gleich den Test: Fragen wie "Wo möchten Sie das neue Kleid tragen?" oder "Was mögen Sie an sich am liebsten?" geben Auskunft und ordnen die richtigen Kleider zu. Über 4 persönliche Fragen werden die unterschiedlichen Stilrichtungen ausgefiltert und anschließend gezeigt.

Fazit: Überraschend punktgenaue Ladung vom "Kleider-Berater", der für eine Hochzeit ein cooles Kleid in A-Linie auswählte. Leider wurde nur ein Kleid vorgeschlagen, was auf den ersten Blick ein wenig mager wirkt. Allerdings war es sehr passend.

Neugierig geworden? Dann einfach beim "Kleider-Berater" reinklicken und selber ausprobieren.

Für jeden ist auch das richtige dabei, denn die Stilpalette reicht von entspannt-elegant über glamourös bis zu hin Bohemian. So kommt jede auf ihre Kosten.

Die Trends des Sommers

Dieser Sommer wird übrigens bei comma' besonders farbenfroh. Kräftige Rottöne und die Pantone Farbe Ultraviolett geben den Ton an. Pastellige Styles in hellem Gelb und Rosé, aber auch viel Weiß und Beige stehen im Fokus. Shoulder Cut-Outs und fließende luftige Materialien fühlen sich im kommenden Sommer herrlich auf der Haut an.

(mia )