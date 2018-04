'Vegiezz' eröffnet 7. Lokal und wächst ins Ausland

Die vegane Kette Veggiezz ist weiter auf Erfolgskurs: Am 12. April wird das bereits 7. Restaurant in Österreich eröffnet. Zum Start können die Köstlichkeiten von 18:30 bis 20:30 Uhr im 300 Quadratmeter großen Flagshipstore in der Fußgängerzone am Keplerplatz in Favoriten verkostet werden.

Diese stammen übrigens aus der Hand von Österreichs einzigen veganen Haubenkoch Siegfrid Kröpfl, der die rein pflanzliche Speisekarte eine Stufe weiter in Richtung Fine Dining gehoben hat. Allerdings weiterhin zu erschwinglichen Preisen.

"Wir möchten nicht nur Speisen die schmecken anbieten, sie sollen auch Top Nährwerte beeinhalten. Mit dem neuen Speisensortiment setzen wir europaweit neue Maßstäbe", so Veggiezz-Mastermind Martin Krupitza.

Internationaler Erfolg

Tatsächlich werden noch im Frühling 2018 weitere Veggiezz Dining Rooms im Wiener Donauzentrum und am Linzer Hauptplatz eröffnet. Außerdem startet die Marke jetzt wohl auch international durch: Es sollen Standorte in Berlin, Dublin und London folgen.

(kiky)