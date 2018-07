4 gute Gründe für kalten Kaffee an heißen Tagen

Vor allem an heißen Tagen ist selbst bei überzeugten Kaffeeliebhabern der Wunsch nach Abkühlung groß. Damit künftig auch während der Sommermonate nicht auf den täglichen Koffein-Kick verzichtet werden muss, hat sich ein Trend zuletzt besonders bewährt: Cold Brew – kalorienärmer als Eiskaffee und weniger bitter als abgekühlter Kaffee.

Im Vergleich zu herkömmlichem Kaffee wird Cold Brew nicht mit heißem Wasser gebrüht, sondern in kaltem Wasser mehrere Stunden angesetzt und dann gefiltert. Auf diese Weise können sich alle Aromastoffe aus dem Kaffeemehl lösen und das Geschmackserlebnis wird besonders intensiv, erklärt Kaffeeexperte Johannes Hornig.

Ursprünglich aus den USA kommend, bietet der kaltgebrühte Kaffee eine erfrischende Alternative zu klassischen Kaffee-Variationen. Warum und in welchen Situationen man gerade im Sommer zu Cold Brew greifen sollte, erklärt Kaffeeexperte Johannes Hornig:

1. Süß, ganz ohne Zucker

Durch die einzigartige Zubereitungsart sind im Cold Brew – verglichen mit heiß gebrühtem Kaffee – deutlich weniger Säuren und Bitterstoffe enthalten. So erhält der kalt gebrühte Kaffee sein liebliches Aroma und eine natürlich-süße Note. Es sind also weder Zucker noch Sirup nötig. Cold Brew kann somit auch als gesunde Alternative zu Energydrinks gesehen werden. Für den bestmöglichen Erfrischungseffekt trinkt man Cold Brew direkt aus dem Kühlschrank und „on the rocks“, also über Eiswürfeln. Je nach Geschmack kann das Trend-Getränk anschließend noch mit einem Schuss Milch verfeinert werden.

2. Kick-Start beim Sport

Durch das langsame und schonende Brühverfahren wird nicht nur der Geschmack besonders mild. Der kaltgebrühte Kaffee erhält dadurch außerdem einen geringeren Säureanteil – was ihn besonders schonend für den Magen macht. Generell sind in Kaffee Inhaltsstoffe enthalten, die den Adrenalinspiegel in die Höhe treiben. Gerade vor dem Sport ist Cold Brew damit eine kalorienarme Alternative zu Energydrinks.

3. Auf zum Afterwork!

Kaltgebrühter Kaffee eignet sich nicht nur dazu, ihn pur zu genießen, sondern auch als Basis für zahlreiche Sommercocktails wie beispielsweise Cold Brew Gin Tonic. Alternativ gibt es in der J. Hornig Kaffeebar seit kurzem auch Nitro Cold Brew. Eine besondere Variante des herkömmlichen Cold Brews, die frisch aus dem Zapfhahn kommt. Der Kaffee wird dabei zusätzlich mit Druckluft versetzt. Dadurch entwickelt er eine Schaumkrone, die optisch stark an Bier erinnert und ihn damit durchaus abendtauglich macht.

4. Schutz vor UV-Licht

Neben den geschmacklichen Vorteilen bietet Cold Brew aber noch einen weiteren praktischen Aspekt für heiße Sommertage: Kaffee hilft nämlich auch unserer Haut. Wissenschaftler aus New Jersey haben im Rahmen einer aktuellen Studie herausgefunden, dass Kaffee vorbeugend gegen Hautkrebs wirken soll. Damit wäre Cold Brew also neben Erfrischungsgetränk und Energielieferant auch ein natürlicher Sonnenschutz.



(Christine Scharfetter)